Reale Mutua Basket Torino: prosegue il viaggio con Viasat

La Reale Mutua Basket Torino è felice di annunciare il rinnovo della partnership con VIASAT S.p.A., che sarà “Gold Sponsor” anche per la stagione 2020/2021.

Viasat S.p.A. è uno dei principali operatori in Italia nella fornitura di servizi e soluzioni infotelematiche satellitari e IoT per la sicurezza e protezione di persone, mezzi e merci. Fa parte dell’omonimo Gruppo che presidia da oltre quarantacinque anni la progettazione e produzione di elettronica e da più di trent’anni il settore dell’infotelematica satellitare. Fornisce - tramite algoritmi proprietari - servizi a valore aggiunto, attraverso la trasformazione dei dati (raccolti mediante i dispositivi satellitari) in informazioni che vengono, a loro volta, semplificate attraverso un processo di elaborazione e rese fruibili al cliente finale. Il Gruppo Viasat è un punto di riferimento nel mercato europeo, grazie alla capacità di prestare i propri servizi in tutto il mondo con sedi in 10 paesi e un impiego di oltre 800 dipendenti, vantando un’intensa attività di ricerca, sviluppo e innovazione. L’offerta di Viasat copre tutta la filiera delle soluzioni tecnologiche e dei servizi di localizzazione satellitare, volti a garantire la sicurezza completa al veicolo e ai suoi occupanti sul mercato dei sistemi di Antifurto Satellitare, dell’Insurance Telematics, del Fleet Management e dei Big Data.

“Siamo felici di continuare in questo rapporto – sottolinea Renato Nicolai, amministratore delegato di Reale Mutua Basket Torino – Viasat S.p.A è un'eccellenza italiana, averla al nostro anche in questa stagione ci riempie di orgoglio. Già lo scorso anno abbiamo costruito azioni comuni, siamo sicuri di poter sviluppare ancora meglio questa partnership”.

“La conferma della partnership con Reale Mutua Basket Torino anche per questa stagione esprime la volontà del nostro Gruppo di restare ancorato alle proprie origini, supportando le iniziative vincenti del territorio piemontese, come questa del basket a Torino – conclude Domenico Petrone, Presidente di Viasat Group –. È un segnale di fiducia verso il futuro che vogliamo affrontare insieme a una realtà come Reale Mutua, della quale ci vantiamo di essere partner nell’innovazione tecnologica e nello sport”.