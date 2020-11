A Santa Rita protestano gli "altri" ambulanti: "Si sono dimenticati di noi, chiediamo risposte"

"La protesta torna alle origini e la cosa peggiore per chi come noi è un piccolo imprenditore è non avere certezze o prospettiva". Questa mattina è iniziata dal mercato di Santa Rita la protesta di quei venditori ambulanti che, con le nuove restrizioni contro il Covid-19, non possono più lavorare.

Sono i venditori delle categorie non alimentari, che hanno voluto fare sentire la propria voce con un flash mob pacifico tra i banchi rimasti al mercato di corso Sebastopoli, dove ormai solo più una fila su due è operativa, su un lato, riportando il pensiero alla scorsa primavera, quando si attuarono le prime ripartenze in sicurezza.

"Come gli operai protestano in fabbrica, noi siamo venuti sul nostro posto di lavoro - spiega Sergio Picone, presidente nazionale Ana Ugl - e adesso proseguiremo anche in altri mercati. Ma prima andremo in Comune, per chiedere di parlare con la sindaca Chiara Appendino". E così è stato: circa 300 furgoni si sono infatti radunati in centro per poi inscenare un corteo fino a Porta Palazzo, dove hanno occupato proprio gli spazi rimasti vuoti a causa del dpcm.

"Ci hanno dimenticati - conclude Picone - e noi chiediamo certezze. Domani saremo al mercato di corso Racconigi. Ci stanno schiacciando e non è possibile che in questa situazione ci guadagnino solo chi vende online e i grandi colossi".

Nel pomeriggio una delegazione di ambulanti dovrebbe essere ricevuta in Prefettura.