Carmagnola vara riduzioni dei tributi a carico del commercio ambulante

In questi giorni il Comune di Carmagnola, per il tramite della ditta Maggioli, ha inviato una comunicazione a tutti gli ambulanti presenti nei mercati cittadini per aggiornamenti rispetto al versamento dei tributi per la raccolta rifiuti e la tassa di occupazione suolo pubblico. A causa dell’emergenza Covid, infatti, anche la categoria del commercio ambulante è stata penalizzata, non avendo potuto esercitare l’attività in diversi periodi dell’anno.

Per quanto concerne la TARIG (tassa rifiuti giornaliera), è stata prevista una riduzione del 25% per la parte variabile, per compensare i mercati che nel corso della primavera e di della seconda parte dell’anno che non sono stati effettuati a causa delle limitazioni imposte per il contrasto alla pandemia.

Per quel che riguarda la TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche), il pagamento della stessa è stato esentato dall’1/3/2020 al 15/10/2020 dal provvedimento del Consiglio dei Ministri; pertanto, coloro che hanno provveduto a pagare la rata unica hanno diritto a richiedere il rimborso dal 1/1/2021 poiché potrebbero essere emanati ulteriori provvedimenti di estensione dell’esenzione, per l’anno 2020, che andrebbero a ridefinire l'importo a rimborso. Allo stesso modo, anche coloro che hanno optato per il pagamento rateizzato trimestralmente, qualora avessero corrisposto importi più elevati rispetto a quanto dovuto vista l’emanazione dei provvedimenti di esenzione, potranno richiedere il rimborso delle somme eccedenti a partire dal primo gennaio 2021.

Sarà pertanto possibile chiedere il rimborso della TOSAP utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune e inviandolo al protocollo dell’Ente all’indirizzo: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

Commenta l’Assessore al Commercio del Comune di Carmagnola, Gian Luigi Surra: “In questo modo il nostro Comune si adegua a quanto previsto dal Consiglio dei Ministri per il rimborso della TOSAP per gli ambulanti che sono presenti sui nostri mercati settimanali. Per la TARIG, tutti i Comuni che fanno capo al Consorzio Chierese hanno concordato di applicare la riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa”.