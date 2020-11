Come scegliere gli occhiali giusti

Quando si ha una problematica della vista, generalmente ci si rivolge ad un professionista per una visita ed in seguito, eventualmente, si provvede ad acquistare un paio di occhiali. La prima cosa da fare è capire a chi rivolgersi per le proprie necessità, se ad un ottico o ad un oculista. Il primo soggetto è in grado di effettuare una mera analisi visiva, mentre l’oculista fa una visita vera e propria, atta a determinare la presenza di eventuali patologie. Le visite oculistiche dovrebbero essere svolte con regolarità, specialmente per escludere l’insorgenza di patologie asintomatiche. L’ottico, invece, effettua dei test ma non può prescrivere alcun medicinale e diagnosticare alcuna malattia. Se il professionista percepisce una scarsa efficienza della vista, consiglia l’acquisto degli occhiali.

Come scegliere la giusta lente

Nella scelta degli occhiali, non bisogna semplicemente valutare quale montatura sta meglio al proprio tipo di viso, ma soprattutto qual è la più adatta alle diverse esigenze e al tipo di lente che va montata sopra. Esistono, infatti, due tipologie di lenti: quelle progressive e quelle monofocali. Le lenti Essilor sono disponibili in entrambe le varianti.

Le lenti progressive (o lenti multifocali) sono le lenti più utilizzate per correggere la presbiopia, ovvero una condizione del cristallino oculare che non permette di vedere in modo nitido da vicino. Tali lenti, consentono di vedere in modo dettagliato a lunga, a breve distanza e nelle distanze intermedie. Le lenti progressive hanno sostituito le lenti bifocali, che permettevano di vedere solo da vicino e da lontano, causando un repentino cambio di messa a fuoco. Con questa tecnologia più innovativa, il cambiamento della messa a fuoco avviene in modo graduale, pertanto tali lenti sono molto più confortevoli rispetto alle precedenti. Utilizzando le lenti progressive, infatti, non è più necessario muovere la testa per trovare la posizione giusta per vedere bene e mettere a fuoco.

Le lenti monofocali, solitamente vengono scelte per correggere i deficit visivi semplici: astigmatismo, ipermetropia, miopia, negli adulti e nei bambini, e sono indicate per un utilizzo quotidiano. Questa tipologia di lente, attualmente, è disponibile anche in versione molto sottile capace di aiutare a risolvere i difetti della vista senza dover scegliere per forza una montatura troppo ingombrante. Inoltre, esistono dei tipi di lenti monofocali diversificate a seconda delle esigenze, come quelle che consentono una visione nitida alla guida, o adatte per montature di occhiali studiate per gli sportivi, disponibili in diverse colorazioni come il giallo o l’arancio, da preferire per le attività outdoor.

I diversi tipi di trattamento

Dopo aver individuato la lente necessaria, l’ottico consiglia anche alcuni trattamenti da applicare, come l’antiriflesso, in grado di migliorare la nitidezza della lente, aumentando contrasto e riducendo gli aloni. Questo speciale trattamento è in grado di proteggere maggiormente gli occhi anche dai raggi uv, indipendentemente dalla fonte di provenienza della luce stessa. Altri trattamenti utili sono il trattamento contro la luce blu, che riduce la stanchezza e l’affaticamento visivo, specialmente quando si utilizzano per molto tempo i device tecnologici; ed il trattamento anti-appannamento, che permette di proteggere le lenti non solo dall’appannamento, ma anche dai graffi, dalla polvere, dall’acqua. L’anti-appannamento è inoltre molto utile in questo periodo perché consente di indossare anche la mascherina senza doversi preoccupare di non vedere più in modo nitido, oppure mentre si lavora a contatto con il vapore.