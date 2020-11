Ex Auchan, presidio in corso Romania per tutelare tutti i lavoratori coinvolti nel passaggio a Conad [FOTO]

Basta il cartello "154 salvati, 106 annegati" a sintetizzare i timori e le difficoltà che stanno scandendo in queste settimane le esistenze dei 260 lavoratori ex Auchan che stanno passando sotto le insegne Conad, ma che non hanno ancora molte certezze dal punto di vista occupazionale.

Ecco perché questa mattina si sono dati appuntamento davanti al punto vendita storico di corso Romania, appena all'ingresso di Torino, per far sentire la loro voce. Una manifestazione organizzata dalle 8 alle 13 da Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil e Cub. Settimo Torinese, con il suo ricordo di Primo Levi, non è molto distante. E proprio da un'opera del grande scrittore viene ripresa la condanna alla discriminazione tra chi ha visto confermata la sua assunzione e chi rischia di rimanere senza impiego.



"Oggi parte dei lavoratori non assunti da Nordovest Insieme sono qui al presidio per manifestare tutto il loro disagio. La tutela aziendale è limitata alla fine dell'anno, quando terminerà la cassa integrazione", dice dalla protesta Sergio Diecidue, segretario generale aggiunto Uiltucs Piemonte. E aggiunge: "Tuteleremo le lavoratrici e i lavoratori anche attraverso azioni legali per veder confermato il loro diritto all'assunzione per tutti i lavoratori coinvolti nel passaggio di ramo d'azienda, avendo acquisito l’ipermercato, ha l’obbligo di legge di assumere tutti i dipendenti, e non solo una parte. Ci sono già dei precedenti di Cassazione su questi temi. Poi si possono aprire crisi aziendali, ma solo in un momento successivo alla totale presa in carico dei dipendenti".

Intanto, prosegue un'altra vertenza con numeri da brivido per il territorio torinese. Quella della Pininfarina Engineering, che dopo la messa in liquidazione del ramo d'azienda del Gruppo di proprietà degli indiani di Mahindra ora vede 135 lavoratori fortemente a rischio, anche perché la soluzione scelta per chiudere la struttura non li mette al riparo nemmeno dal blocco dei licenziamenti previsto dal Governo per l'emergenza Covid.

E' fissato per domani pomeriggio alle 14.30 un incontro tra i lavoratori e l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, che non è nuovo a questi atti di vicinanza a situazioni di crisi industriali (Embraco, su tutte, ma non solo). L'alto prelato "incontrerà i lavoratori della Pininfarina per portare la sua solidarietà e vicinanza e quella della Diocesi in un momento di grave difficoltà che l’azienda sta attraversando", si legge nella nota diffusa dalla Diocesi. Il lavoro rappresenta il diritto primario di ogni persona, ne sostiene la dignità e il necessario sostentamento della propria famiglia. Va salvaguardato e promosso ad ogni modo e in ogni circostanza".