Fca-Psa: l'assemblea per approvare la nascita di "Stellantis" sarà il 4 gennaio

Appuntamento per il 4 gennaio 2021 alle 14.30. Si ritroverà di primo pomeriggio, in uno dei primi eventi del nuovo anno, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di FCA. All'ordine del giorno, come anticipato più volte e con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto poteva essere previsto, la fusione con Peugeot per dare vita a Stellantis.



Un'assemblea "storica", ma che cade in un periodo altrettanto unico nel suo genere - almeno a livello sociosanitario - ecco perché "a protezione della salute e della sicurezza dei partecipanti in relazione all’epidemia da Covid-19, agli azionisti non sarà permesso partecipare all’Assemblea di persona", recita una nota ufficiale diffusa dal Lingotto.