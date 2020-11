Citroën Berlingo, il multispazio pratico e funzionale, rinnova la sua gamma in iItalia

Citroën Berlingo rappresenta un modello di riferimento nel segmento dei Multispazio. Terza generazione di un veicolo nato nel 1996, da sempre pratico e funzionale, ha saputo rinnovarsi nel tempo, offrendo un design moderno, comfort a bordo e tecnologie al servizio della sicurezza. Si distingue per modularità e spazio a bordo ai vertici del segmento e per una grande facilità di utilizzo nel quotidiano. Disponibile in due lunghezze, M da 4,40 m (anche da 7 posti su allestimenti Feel Pack e Shine) e XL da 4,75 m (quest’ultima da 5 e da 7 posti) rimane il riferimento del «senso pratico».

In linea con la firma di Marca “INSPIRED BY YOU”, Citroën Berlingo ora rinnova la sua gamma e semplifica l’offerta al cliente fornendo la risposta più adatta alle esigenze di ognuno.

La nuova gamma di Citroën Berlingo aggiunge ai contenuti di serie numerosi equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza, per offrire un prodotto già completo, che non necessita di ulteriori opzioni a pagamento.

Citroën Berlingo offre tre allestimenti, Feel, Feel Pack e Shine, con due diverse lunghezze, M e XL.

La gamma motori di Citroën Berlingo, completamente rispettosa dell’ambiente, risponde alla normativa antinquinamento Euro 6.2, offre prestazioni e nel contempo consumi ed emissioni ridotte. Comprende due motori benzina, entrambi con cilindrata 1.199 cm3, 3 cilindri e 12 valvole (PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e il PureTech 130 S&S con cambio automatico EAT8) e due motori Diesel, compatti, con cilindrata 1.499 cm3, 4 cilindri e 16 valvole (BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti).

Tra le principali novità, l’allestimento Feel vede l’introduzione tra i contenuti di serie del Pack Safety Plus (Extended Traffic Sign Recognition, Driver Attention Assist, Pack Visibilità+ High Beam Assist), Radio DAB con touchscreen capacitivo da 8’’,1 presa USB frontale, Bluetooth.

La versione Feel Pack aggiunge di serie i seguenti contenuti a quelli dell’allestimento Feel: Cerchi in lega 16'' STARLIT (Finitura total black), Pneumatici 205/60 R16 – Kit di gonfiaggio pneumatici; Barre al tetto longitudinali nero brillante; Portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico oscurato apribile; Retrovisore interno Elettrocromatico; Panchetta posteriore seconda fila a scomparsa con 3 posti individuali e sistema easybreak; comando per ripiegarli dal bagagliaio, 2 porta bicchieri e una presa 12 V nella fila 3; Volante in pelle con comandi integrati; Vetri oscurati in 2 e 3 fila; 2 Alzacristalli elettrici in seconda fila; Retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente.

L’allestimento Shine infine rappresenta il top di gamma che aggiunge: cerchi in lega 17” SPIN (finitura diamantata),

Pneumatici 205/55 R17 – Kit di gonfiaggio pneumatici, climatizzatore automatico bizona, Color Head-Up Display, Top Rear Vision (telecamera posteriore).

Si aggiunge in gamma Citroën Berlingo Combi Live M1 che adotta lo stesso design frontale della versione VAN e gli stessi interni in Tessuto Mica Grey. Offre di serie il climatizzatore manuale e la Radio DAB con presa USB e Bluetooth.

Disponibile nelle lunghezze M e XL, quest’ultima sia a 5 che a 7 posti, è proposto con il motore benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e con entrambe le motorizzazioni Diesel, BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti.

Lo stesso allestimento è previsto anche come Veicolo Commerciale, nella versione Citroën Berlingo Combi Live N1, disponibile con le due motorizzazioni Diesel, 5 posti, con paratia divisoria interna grigliata.

Questa la gamma da novembre 2020 di Citroën Berlingo:

FEEL FEEL PACK SHINE M XL -5P XL – 7P M XL -5P XL – 7P M XL -5P XL – 7P PureTech 110 S&S Є 22.800 Є 24.300 Є 24.950 PureTech 130 S&S EAT8 Є 25.050 Є 26.550 Є 27.200 Є 26.550 Є 28.050 Є 28.700 Є 27.300 Є 28.800 Є 29.450 BlueHDi 100 S&S Є 24.000 Є 25.500 Є 26.150 Є 25.550 Є 27.000 Є 27.650 Є 26.250 Є 27.750 Є 28.400 BlueHDi 130 S&S Є 24.750 Є 26.250 Є 26.900 Є 26.250 Є 27.750 Є 28.400 Є 27.000 Є 28.500 Є 29.150

Questa la gamma da novembre 2020 di Citroën Berlingo COMBI LIVE M1: