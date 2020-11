Coronavirus in Piemonte: mai così tanti morti nella seconda ondata. Ma continuano a calare i ricoveri

Continua a frenare la corsa dei contagi da Coronavirus , ma purtroppo non rallenta (anzi) la progressione dei decessi di persone positive al Covid-19 . Un dato, questo, che per sua natura si "trascina" con qualche settimana di ritardo rispetto all'andamento della diffusione della pandemia.

Solo a Torino e provincia, il calcolo sale a 87.698 Torino, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 384 (11 in meno rispetto a ieri) e quelli in terapia non intensiva sono 4.781 (141 in meno rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 70.912, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 1.532.290, di cui 786.035 risultati negativi.