Basket, ottime indicazioni per coach Cavina dal test contro Reggio Emilia. Il 6 dicembre al Pala Gianni Asti un "pubblico" particolare

Coach Cavina può essere soddisfatto dell’ottima prestazione dei suoi nel test amichevole di ieri pomeriggio contro la Unnahotels Reggio Emilia, compagine del “piano superiore”.

Tante le indicazioni positive ricevute dalla Reale Mutua in casa degli emiliani: oltre al rientro dell’infortunato Pinkins, torna a splendere capitan Alibegovic, apparso un po’ in difficoltà nelle ultime uscite. Il nativo di Corvallis, Oregon ha trascinato la squadra per tutto il match - terminato 87-78 per Reggio - mettendo a referto ben 27 punti.

Oltre alla buona prestazione di Alibegovic, solita partita di quantità e qualità di Jason Clark - l’uomo in più della Reale in questo avvio di stagione - con 19 punti. Anche se in amichevole, arriva anche il primo punto in gialloblù di Ferro, giovane aggregato alla squadra. Ai box Bushati e Penna.

Unahotels Reggio Emilia - Reale Mutua Basket Torino: 87-78 (28-30, 23-13, 17-13, 19-22)

Reggio Emilia: Bostic 18, Candi 4, Baldi Rossi 17, Porfilio, Taylor 7, Giannini 3, Elegar 10, Johnson 11, Diouf 6, Kyzlink 11, Besozzi. All.: Martino.

Torino: Clark 19, Alibegovic 27, Pagani 2, Cappelletti 6, Campani 5, Pinkins 6, Toscano 1, Ferro 1, Origlia, Diop 11, Bushati ne. All.: Cavina.

Prossimo impegno ufficiale della Reale Mutua il 6 dicembre in casa contro Piacenza. Anche se il match sarà a porte chiuse i giocatori di Cavina saranno circondati da “facce amiche”: per iniziativa della Società Gialloblù, in collaborazione con Reale Mutua, tutti gli abbonati (circa 300) saranno rappresentati da dei cartonati con le loro fattezze.

Un modo simpatico per colorare il Pala Gianni Asti e ringraziare chi aveva dato fiducia alla squadra in estate, in attesa di poter rientrare al palazzetto.