Reale Mutua basket Torino in cattedra: il direttore Frongia dialoga con gli studenti Camplus

L'evento online si intitola “Come funziona una società sportiva”

Lunedì 30 novembre, alle 19, Viola Frongia, direttore generale della Reale Mutua Basket Torino, terrà un dialogo online sull’argomento: “Come funziona una società sportiva”. Il dirigente gialloblu parlerà delle sue esperienze professionali, confrontandosi dalla sua “cattedra online” con gli studenti di Camplus, primo provider di housing per studenti universitari che oggi gestisce più di 8.000 posti letto in 12 città italiane. Un nuovo appuntamento di confronto per la società gialloblu, sempre pronta e felice di raccontarsi al mondo universitario.

