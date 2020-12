Sport |

Dicembre in tv per la Reale Mutua Basket Torino

Due partite in diretta: questa domenica e il 20 dicembre

Sarà molto presente sugli schermi dei vostri televisori la Reale Mutua Basket Torino. Saranno ben due gli appuntamenti, in dicembre, della formazione gialloblu su Mediasport Channel. Due dirette televisive, per seguire i ragazzi di coach Cavina, la prima questa domenica per l'esordio casalingo, alle ore 17.00 palla a due contro l'Assigeco Piacenza. Il 20 dicembre, alle ore 19.30, diretta della sfida tra Treviglio e la Reale Mutua Basket Torino. Un'ottima occasione per essere vicini ad Alibegovic e compagni, in un momento di forzata distanza. Le gare saranno visibili sul canale 601 del DTT e sul canale 814 della piattaforma Sky.

comunicato stampa

