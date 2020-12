Scuola: mense, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso delle famiglie di Torino

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un gruppo di famiglie di Torino sulla questione delle mense scolastiche.

Secondo quanto comunica all'Ansa il loro legale, l'avvocato Giorgio Vecchione, i giudici amministrativi, riformando una precedente pronuncia del Tar del Piemonte, hanno "accolto un'istanza cautelare delle famiglie e hanno ordinato alla dirigente dell'istituto Antonelli Casalegno di adottare un atto organizzativo idoneo a consentire ai bambini, che consumano il loro pasto casalingo, di poter finalmente passare il tempo mensa in refettorio coi compagni e non costretti a mangiare - ad orari indecenti - in classe". Sempre secondo Vecchione, il Consiglio di Stato ha riconosciuto "all'autorefezione il rango di diritto sociale costituzionale, in tal modo coordinandosi e non più scontrandosi, con la Corte di Cassazione" e con una sua sentenza del 2019.