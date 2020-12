Cavallerizza Reale, Carretto (Gruppo Misto) chiede la verifica di mozione: "Discussione sia più ampia"

Un ampliamento della platea dove discutere il futuro della Cavallerizza Reale. E' quando richiesto dal consigliere Damiano Carretto (Gruppo Misto di Minoranza) in sede di illustrazione delle delibera sul PUR (Piano Unitario di Riqualificazione) dello stabile, proposta dall'assessore Antonino Iaria con la sindaca Chiara Appendino.

L'atto dovrà essere approvato in consiglio comunale, ma Carretto, prima della votazione, auspica "una discussione più ampia, democratica e partecipata", coinvolgendo anche l'associazione SalviAmo Cavallerizza (con una richiesta inevasa di entrare a far parte del comitato permanente di gestione, datata gennaio 2020), la soprintendente Laura Papotti, la Cct (società di cartolarizzazione della Città di Torino) e la Compagnia di San Paolo.

Alla luce della mozione approvata a Palazzo Civico lo scorso 10 febbraio, inerente le linee guida per la stesura dello stesso PUR, Carretto sottolinea infatti come questa "non risulti a oggi verificata nella commissione competente".

La richiesta di Carretto è di "programmare ulteriori sedute di commissione sulla delibera", che porterebbero quindi a uno slittamento della sua votazione in sala rossa.