Oroscopo di Corinne: ecco cosa dicono le stelle

ARIETE : Tra imprechi e decreti inizia il conto alla rovescia e fare un resoconto dei mesi trascorsi rendesi tassativo al fine di sistemare sospesi, obliare un’annata disastrata, iniziare a bilanciare un settore ancora incline ad impennate. Degli accadimenti avranno parecchio da insegnare mentre in ambito confidenziale meglio fare una cernita e tenere accanto soltanto chi ha dimostrato di meritare la vostra fiducia. Un componente del nucleo domestico abbisognerà di sostegno e comprensione.

TORO : Non avete ancora ben capito cosa riservino le ormai vicine feste di Natale e chi potete riabbracciare o dove andare ma in questo caos generale una cosa è certa ossia che per quanto vi concerne non programmerete nulla di sensazionale preferendo l’atmosfera casalinga ai gozzovigli vari. Nei prossimi dì rivedrete un’intima conoscente, riceverete una novella sorprendente, vi caverete un pallino e spenderete, per doni vari, qualche soldino. Domenica fermentata. GEMELLI : Sarà che siete stanchi, che qualcosa turba, che le finanze non permettono di spendere e spandere fatto sta che vi state avviando al Natale con scarsa verve e tanta voglia di pisolare … Ma i giorni risultano essere agitati e tra una faccenda da sbrigare, una salute da sorvegliare o dei conti da far quadrare arriverete a domenica cotti e sfusi. Nella scelta dei doni natalizi pensate innanzitutto a dei bimbi, al partner e una delle poche vere sincere amiche che avete.

CANCRO : Agitati e fermentati assomiglierete ad una giostra da cui sarebbe opportuno scendere prima di fondere … D’altronde si corre e ci si affanna ma per andare dove? Chiedetevelo e fermatevi a rispolverare valori spentisi sulle ali del consumismo, ascoltare il fuoco che scoppietta nel camino dell’anima e vi sentirete “rinascere”. Vi toccherà altresì posticipare un appuntamento, sopperire ad un versamento o sopportare un cavilloso elemento. Pasticci relativi a doni o incartamenti. LEONE : Non è che funga al top diciamo piuttosto che vi trovate in una fase di stallo in attesa di miglioramenti non tardanti ad arrivare: quindi niente bronci e su col morale…Qualche cruccio lambirà il settore operativo, materiale o personale ma poi la spunterete! Fattibili degli inconvenienti giornalieri, una frettolosa e freddolosa corsa alle strenne e un congiunto da spronare riguardo una scelta delicata ma fortunata. Non da escludere contatti con dottori e delle impertinenze da un uomo arrogante.

VERGINE : Con l’ultimo quarto di Luna che l’8 dicembre si forma a 16°22’ della vostra costellazione vi sentirete un pochettino più rilassati malgrado permangano dei tormenti spettanti l’attività, un anzianotto, delle scarse entrate e le altrui assurde sfuriate. Ma pigliare la vita con filosofia è l’unica maniera per non rodervi il fegato e starci male tanto, almeno per il momento, nulla si può cambiare… In aggiuntiva le stramberie di un personaggio istrionico vi sconcerteranno. New da lontano. BILANCIA : Sarete preoccupati per un fracco di contesti spettanti le prossime feste specie se i vostri congiunti, morosi o parenti abitano in altre regioni ma vedrete che in qualche maniera riuscirete a riabbracciarli anche se con le raccomandate e dovute maniere… In fatto di lavoro invece, se attuate in un ambito ristorativo, sportivo o commerciale, aspettatevi pure delle restrizioni preposte a destare indignazione… Prossimamente inoltre vi toccherà, per amore di quiete, ingollare un rospetto.

SCORPIONE : Apprestatevi ad una settimana incasinata nel corso della quale converrà contenere la stizza affrontare a viso aperto le persone e i problemi, programmare minuziosamente le giornate al fine di non trovarvi verso Natale con la testa pesante e fumante… Qualcheduno vi farà arrabbiare ma guardate, ignorate e degli stolti non vi curate mentre una missiva vi stupirà… Siate prudenti sulla strada specie in caso di maltempo e in prossimità di incroci o rotonde. Sabato strampalat

SAGITTARIO : Confidate nelle stelle al fine di accostarvi al Natale serenamente al di là di quelle ansie ed incavolature che vi hanno accompagnato in un 2020 sufficientemente complicato. Una delusione bussa alla porta ma nel contempo una soddisfazione ve la toglierete alla faccia di chiunque abbia importunato o si sia creduto onnipotente… Il compleanno sarà differente dagli anni precedenti pur non mancando doni o auguri speciali o un ritrovo familiare molto “contenuto”. CAPRICORNO : Voltereste l’abete al rovescio pur di veder le cose funzionare ma con Saturno sbilenco degli inconvenienti o contrattempi ve li dovete aspettare. Presi da una miriade di impegni non saprete da qual parte cominciare per riuscire ad assolverli tutti piantando su un po’ di confusione… Vi toccherà pure farvi in quattro scovare una soluzione a ciò che affligge voi o un essere caro. Approfittate dell’8 dicembre per riposarvi, preparare l’alberello o andare a comprare qualche regalino.

ACQUARIO : Una perplessità vi manderà in tilt e se non ne trovate la soluzione chiedete aiuto a savi consulenti! Conti e portafoglio marcano “rossiccio” ma, se avete l’Ascendente in un segno di terra, vi tirerete su una costola grazie ad un’entrata o vincita quasi provvidenziale mentre un comunicato desterà stizza ed agitazione. Nell’allestimento dell’albero sappiate che avvolgerlo con del filo dorato ed argentato risulterà di buon auspicio a chi si reputa scalognato… PESCI : Siamo in tanti a remare sulla stessa barca ragion per cui portate pazienza e non andate nel pallone per qualsiasi evenienza…Forse da codesto momentaccio ne trarrete dei minuti vantaggi pur accorgendovene soltanto più avanti: trattasi forse di una maturità interiore atta a migliorarvi ed amarvi maggiormente quando si rientrerà nella normalità. Aiutate inoltre un soggetto in stato di estrema precarietà, reclamate una priorità, curate l’alimentazione e non spiluccate esageratamente.

E che le stelle ci aiutino a ritrovare la perduta serenità…