Ippodromo di Vinovo, 4 sabati di trotto a dicembre

A Vinovo il trotto sarà grande protagonista per tutti i sabati di dicembre, nel massimo rispetto delle norme previste dal Dpcm. Si comincia il 5 con una prima riunione solida e il 12 al centro del programma ci saranno le qualificazioni per la tradizionale Maratonina d’Inverno che celebrerà la sua finale il 26 dicembre. In mezzo, sabato 19, il clou con il ritorno del 'Noviziato Ferruccio Pedrazzani' dedicato ai 2 anni.