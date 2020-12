Le più incredibili esperienze che puoi fare per un viaggio di gruppo

I vantaggi dei viaggi di gruppo sono noti, dal risparmio alla riscoperta della socialità. C’è però un aspetto in particolare che rende esclusiva questa tipologia di vacanza condivisa: la possibilità di vivere esperienze incredibili.

Sentieri inediti e itinerari sconosciuti non possono certo essere percorsi durante i classici viaggi in solitaria. E, il turista che viaggia da solo, difficilmente riesce a vivere tutta l’emozione di scoprire culture nuove immergendosi in paesaggi naturalistici unici: un viaggio di gruppo è molto più che un road trip. È la possibilità di viaggiare con occhi nuovi, di vivere i luoghi come degli insiders, di uscire dalle solite rotte per scoprire i segreti dei luoghi che si sceglie di visitare. In completa sicurezza.

Ma quali sono le esperienze più incredibili che puoi fare optando per un viaggio di gruppo? Scopriamolo insieme.

Esperienze in gruppo, l’agenda di viaggio

Se sale la curiosità di scoprire quali sono le esperienze da sogno che si possono condividere in gruppo, può essere utile una short list degli itinerari più suggestivi da inserire nella propria agenda di viaggio:

l a ricerca dell’Aurora Boreale in Islanda

l a scoperta delle meraviglie della Lapponia

l magnificenza della Cappadocia vista dall’alto in m ongolfiera

in m la spensieratezza del cammino dei re in Sri Lanka

l'emozionante Giappone on the road, lontano dalle luci di Tokyo

La lista potrebbe continuare all'infinito, come sono numerosi gli studi degli psicologi riguardo i numerosi benefici che i viaggi apportano sulla psiche umana.

L'incredibile Islanda

Un’esplosione di luci colorate, verde incontaminato, cielo stellato. È già incredibile di suo l’aurora boreale. Quello che i tour operator non dicono è che solo in gruppo si può percorrere la storica Ring Road in van, evitando l’itinerario copia e incolla da guida turistica low cost.

Si può trascorrere la notte nei tipici cottage avvolti nel rilassante silenzio della natura, scattare selfie su spiagge nere che neppure i locali conoscono. Esplorare l’Islanda con un viaggio di gruppo consente di vivere questa terra di straordinaria bellezza nella sua essenza, passando dall’eccitazione che geyser e ghiacciai regalano alle enormi balene che sfiorano le baie come a salutare l'uomo.

La Lapponia delle meraviglie

Husky , renne e slitte per spostarsi da un luogo all’altro, l’Aurora Boreale che fa luce, una nave spaccaghiaccio che avanza lenta. Non è il villaggio di Babbo Natale né un remake del Grinch: è la Lapponia da vivere in una tenda Sami, grazie ad un viaggio di gruppo.

Sapevi che questa tipologia di vacanza ti permette fare un Husky Safari? L’adrenalina da esploratori, alla scoperta del mondo artico al di là del globo, è tra le esperienze più incredibili da fare nella vita.

Il colpo d’occhio della Cappadocia experience

Il vento in slow motion accarezza la pelle, sui Camini delle Fate il sole sorge illuminando un po’ il viso, la luna cerca ancora di fare capolino dietro le alture della Rose Valley.

Tutto intorno uno scenario da sogno. Sono pochi frame dell’esperienza di sorvolare la Cappadocia in mongolfiera, emozioni che nemmeno i video virali sul web riescono davvero a suscitare. L'incredibile è che in un viaggio di gruppo questa magica avventura è solo parte di un itinerario indimenticabile.

Con la tua guida speciale e i tuoi compagni potrai conoscere i segreti della leggendaria Anatolia o dedicarti al trekking lungo i percorsi più belli al mondo. Ogni altro commento è superfluo, può parlare solo chi è partito per la Cappadocia Sunrise.

Sri Lanka, l’inedito cammino dei re

Dambulla e i suoi templi: il Tempio D’oro incastonato tra antichi scalini, il Tempio delle Grotte con 150 statue dal valore smisurato. E poi Kandy, sospesa nel tempo nel suo silenzio mistico. Sono solo due tappe immerse nel verde di uno Sri Lanka inedito.

Dove sta l’esperienza incredibile? Solo in gruppo puoi vivere il doppio volto di un Paese così suggestivo.

Al parco nazionale di Kaudulla il safari è dedicato alla scoperta degli elefanti, solo un assaggio dello spettacolo che la natura del luogo offre. La riserva di Sinharaja è invece una foresta leggendaria. Difficile elencare, tra liane e specie arboree sconosciute, gli animali che si possono incontrare: farfalle, scimmie, camaleonti, ragni giganti… Un’avventura impossibile per turisti solitari!

Il Giappone non è solo Tokyo

I ciliegi in fiore, il relax che solo l’isola di Miyajima può donare. Tokyo è alla portata di chiunque voglia prenotare una vacanza, non di chi viaggia davvero.

Tra le esperienze più incredibili da fare in Giappone, rigorosamente in gruppo, è una visita al mistico monte Koya. L’antico tempio di Kobo Daishi, immerso nel bosco e circondato dalle lanterne, è tra i più belli al mondo. Hai mai sognato di indossare un bel kimono e di dormire in un monastero buddhista? Con un viaggio di gruppo è realtà.

Sono davvero incredibili le esperienze che con un viaggio di gruppo si possono fare. A patto, ovviamente, di scegliere il partner di viaggio ideale.