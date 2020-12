Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera 3-0 la Zanetti Bergamo

Ancora un 3-0 per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 contro la Zanetti Bergamo, come già ad agosto nell’incontro di Supercoppa che aveva inaugurato la stagione.

Senza Alhassan, tenuta a riposo precauzionale per un leggero problema al ginocchio, la squadra di Bregoli interpreta la partita in modo ottimale e aggiunge alla sua classifica altri 3 meritatissimi punti, che la fanno salire a quota 21 a ridosso del podio. Le biancoblù tengono sempre in mano le redini della gara, ribattono colpo su colpo quando le ospiti alzano il ritmo, e si aggiudicno tutti i tre parziali 25-17.

Nel tabellino sono tre le chieresi in doppia cifra: Grobelna (18), Frantti (13, premiata MVP) e Mazzaro (11). Fra le orobiche le migliori realizzatrici sono Faucette Johnson (13) e Loda (10).

Archiviata un’altra bella vittoria, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è già proiettata al prossimo impegno, martedì 8 dicembre a Busto Arsizio per il recupero della 10ª giornata.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Zanetti Bergamo 3-0 (25-17; 25-17; 25-17)

REALE MUTUA FENERA CHIERI 76: Bosio 4, Grobelna 18, Mazzaro 11, Zambelli 5, Frantti 13, Perinell 7; De Bortoli (L); Fini. N.e. Mayer, Laak, Villani, Meijers, Marengo, Gibertini (2L). All. Bregoli; 2° Sinibaldi.

ZANETTI BERGAMO: Valentin, Lanier 1, Dumancic 5, Moretto 4, Enright 2, Loda 10; Fersino (L); Prandi 1, Faucette Johnson 13, Marcon. N.e. Mio Bertolo, Faraone. All. Turino; 2° Zanelli.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Braico di Torino.

NOTE: durata set: 22’, 20’, 25’. Errori in battuta: 6-7. Ace: 5-1. Ricezione positiva: 82%-57%. Ricezione perfetta: 62%-34%. Positività in attacco: 52%-39%. Errori in attacco: 8-4. Muri vincenti: 4-1. MVP: Frantti