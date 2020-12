Come realizzare un albero di Natale faidate: ecco tre soluzioni doc

Il 25 dicembre è ormai alle porte e questo Natale sarà per tutti molto diverso e soprattutto particolare. Insomma, il giorno più atteso dell'anno in particolar modo da milioni di bimbi, sarà condizionato dall'ondata di Coronavirus che ha colpito non solo l'Italia ma il mondo intero.

Albero di Natale faidate: le tre idee migliori

In questa sezione, nella nostra rubrica 'Speciale Natale', vi proponiamo tre idee per un albero di Natale faidate davvero molto belle e particolare, per poterle realizzare con i propri bambini.

Albero di Natale con le pigne

La prima idea che mettiamo sul piatto è quella dell'albero di Natale faidate realizzato con le pigne. Prendete un vaso e tante pigne come prime cosa, quindi dovrete formare una piramide con le stesse pigne incollandole fra loro.

Albero di Natale in legno

La seconda idea che vogliamo proporvi è quella dell'albero di Natale faidate realizzato in legno. Basterà recuperare pezzi di legno e farli incastonare uno all'altro (con l'aiuto del papà) per dare la forma dell'albero di Natale.

Albero di Natale con materiali riciclati

La terza idea che vi proponiamo è quella dell'albero di Natale faidate con materiali riciclati. Potrete recuperare pallet, oppure vecchie assi che non usate più o ancora dei righelli di legno consumati. Con tanta fantasia potrete andare a fomra un albero di Natale faidate con materiali riciclati originale.