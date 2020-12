Online Levieditorino.it, il sito che connette cittadini e commercianti con l'acquisto di buoni online

E' ufficialmente online il sito levieditorino.it, una vetrina digitale non a scopo di lucro che connette direttamente cittadini e oltre 50 commercianti di Torino operanti in diverse categorie merceologiche, per coniugare la volontà di acquistare responsabilmente e la necessità degli esercenti di incrementare la liquidità immediata in un momento delicato, attraverso il sistema di acquisto online di buoni. La piattaforma è un punto di incontro tra chi acquista e chi vende e i pagamenti vengono effettuati direttamente agli esercenti.

Il progetto è stato sviluppato dal Dipartimento di Management dell’Università di Torino e Spin Lab, spin off di Unito, in collaborazione con Ascom Torino – Associazione di Imprenditori del Commercio, del Turismo e dei Servizi, l’Associazione dei Commercianti di Via Po e il supporto finanziario di Lavazza e Reale Mutua.

levieditorino.it nasce all’interno del Dipartimento di Management dell’Università di Torino come applicazione pratica di innovativi modelli manageriali e di economia circolare su cui si focalizzano alcune delle ricerche di molti dei docenti del Dipartimento. Spin Lab ha agito da catalizzatore di relazioni e transazioni tra i diversi stakeholder del territorio, per garantire l’efficacia e la velocità di realizzazione del progetto.

Il progetto, nato per riconsiderare i modelli tradizionali di responsabilità e creazione di valore e aprirsi ad un nuovo modo di competere sul mercato e di relazionarsi, testimonia la creazione di un’alleanza tra partner pubblici e privati per supportare il territorio torinese in un momento complesso che ha saputo risvegliare il senso di cittadinanza delle persone.