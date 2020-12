Sport |

La Reale Mutua Basket Torino sfida Tortona nel recupero della prima giornata

A 48 h di distanza dalla vittoria contro Piacenza, Torino torna in campo a Voghera

Archiviata la straripante vittoria contro Piacenza, la Reale Mutua Basket Torino si rimette subito in marcia: questa sera alle ore 18 Alibegovic e compagni affronteranno la capolista Derthona, nel recupero della prima giornata di campionato. Torino e Tortona tornano ad affrontarsi, quindi, dopo la gara nel mini-girone verde di Supercoppa: a ottobre la superiorità di Torino era stata schiacciante, ma in questi due mesi la squadra di coach Ramondino ha saputo affinare i propri equilibri, mostrando nelle prime quattro giornate di campionato di essere una delle pretendenti alla vittoria finale. Punta di diamante delle squadra bianconera sono indubbiamente gli americani: Jalen Cannon e Jamarr Sanders sono veterani dell'A2, due giocatori in grado di cambiare gli equilibri in qualsiasi momento partita. Da non sottovalutare, però, l'apporto del pacchetto italiani: nelle prime uscite Lorenzo Ambrosin, Fabi Augustin (argentino di nascita, ma italiano di formazione) e Bruno Mascolo hanno impressionato i tifosi, riuscendo tutti e tre ad andare sopra la doppia cifra di media. "Poco tempo per preparare la partita - commenta coach Cavina alla vigilia della sfida - aiuta a rimanere concentrati e determinati per affrontare la prossima trasferta. Conosciamo bene i nostri avversari, la loro partenza non è casuale e certifica le loro ambizioni. Rispetto all’ultima partita dovremmo correre con più continuità soprattutto dopo una buona difesa". Proprio coach Cavina è uno degli ex della sfida: alla guida dei tortonesi dal 2014 al 2017, nella stagione 16/17 portò la squadra alla prima qualificazione ai playoff di A2 della storia della società. Secondo ex del match è il capitano della Reale, Mirza Alibegovic: in bianconero nella stagione 18/19, con all'attivo la vittoria della Coppa Italia di categoria. Ancora out Franko Bushati, Penna non al meglio sarà della partita. Palla a due alle h.18.00 al PalaOltrePo di Voghera, diretta su LNP Pass.

Salvatore Macheda

