A Rivoli si accende il Natale: luci e musica nel centro storico, luminarie e alberi nei quartieri

Quello di quest’anno è un Natale necessariamente diverso. Anche senza l’ormai tradizionale Villaggio di Babbo Natale di Rivoli, saltato a causa dell’emergenza sanitaria, il Consorzio TurismOvest ha curato gli allestimenti per accendere la città con luci e colori e augurare buone Feste.

Un tappeto di luci, a formare un “cielo stellato”, e la musica natalizia in filodiffusione danno il loro contributo per creare la tipica atmosfera di questo periodo e accompagnare i rivolesi e i visitatori durante lo shopping. Un cielo di luci farà stare con il naso all’insù nella parte storica di Rivoli mentre negli 11 quartieri altrettanti alberi ricordano le Feste. Gli alberi, alti sei metri, abbelliscono i quartieri: Bastioni, Borgo Nuovo, Borgo Uriola, Bruere, Centro storico, Fratelli Cervi, Maiasco, Piazza della Repubblica, Posta Vecchia, San Paolo e Tetti Neirotti, stringendo così tutta Rivoli in un virtuale e caloroso abbraccio natalizio e invitare agli acquisti di Natale.

Nei pressi degli alberi, in alcune mattinate concordate, le scuole primarie e dell’infanzia dei vari quartieri hanno la possibilità di portare e imbucare le proprie letterine di Natale in cassettine temporanee a loro dedicate. Grazie inoltre all’importante collaborazione dei quartieri e di alcune attività commerciali, le luminarie natalizie avvolgono anche altre zone della città: Maiasco (via Sestriere e viale Carrù) e Borgo Uriola (piazza Cavallero).

Per i più piccoli è stata allestita, protetta da una delle vetrine della Casa del Conte Verde, in via Piol 8, una speciale buca della lettere per inviare i propri desideri a Babbo Natale: in rispetto delle normative vigenti e per evitare assembramenti si può infilare la propria letterina sotto la porta a qualsiasi ora ed esprimere un desiderio davanti ad un ufficio postale davvero unico.

Il Consorzio TurismOvest e il Comune di Rivoli, vogliono così regalare un Natale di luci ai rivolesi, nonostante il difficile periodo storico, con la speranza di poter tornare nel 2021 con le consuete iniziative.