Moncalieri, durante le feste torna il servizio di accompagnamento al cimitero

Dopo il gradimento riscontrato dai cittadini per l'iniziativa lanciata in occasione di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, il Comune di Moncalieri ha deciso di riattivare in occasione delle feste natalizie l'accompagnamento al cimitero con le minicar elettriche.

Un servizio, assolutamente gratuito, possibile grazie al lavoro e alla disponibilità dei volontari, che si prendono cura dei più anziani o di coloro che hanno problemi di deambulazione per spostarsi all'interno del camposanto. Si parte sabato 12 e si andrà avanti fino a domenica 27 dicembre, limitatamente a weekend e festivi.

Per prenotarlo, all’ingresso del cimitero di Moncalieri, bisogna telefonare al numero 011642736.