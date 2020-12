Diversamente abili ma con gli stessi sogni di autonomia

Conquistare un contratto di lavoro a venticinque anni, non è da tutti. Ed è un'impresa ardua, soprattutto, per chi nella vita si trova a dover fare i conti con una disabilità intellettiva. Eppure Valerio ce l'ha fatta: venticinquenne, vive nel Cuneese e lavora da un anno e mezzo come magazziniere in un'industria dolciaria, dopo aver svolto un tirocinio in azienda, attivato con il corso gratuito di formazione al lavoro per aiutante magazziniere pratico dell'ENGIM (Ente Nazionale GIuseppini del Murialdo) - S.L. Murialdo, in via Regis 34, a Pinerolo.

"Da quando lavoro la mia vita è cambiata in meglio. Ora, veramente, sono più responsabile e mi prendo delle soddisfazioni. Trovare un impiego era un mio sogno", rivela, mentre sta per partire per il turno del pomeriggio. Il lavoro da magazziniere è molto intenso in questo periodo prenatalizio ma Valerio è impegnato tutto l'anno perché è stato assunto a tempo indeterminato. Frequentare i corsi gratuiti per utenti diversamente abili attivati dall'ENGIM Pinerolo, gli ha permesso di concretizzare un'ambizione: "Mi piacevano un po' tutti gli argomenti trattati e, sicuramente, anche i laboratori più pratici".

Prima del corso di formazione al lavoro per aiutante magazziniere pratico, Valerio aveva frequentato un istituto agrario e poi si era rivolto all'ENGIM Pinerolo dove aveva iniziato a seguire il corso gratuito prelavorativo che dura due annualità e che è rivolto, soprattutto, ai ragazzi in uscita dalle scuole superiori o che, comunque, abbiano assolto all'obbligo scolastico. Elisa Primo è una delle docenti: "Si tratta di un corso che permette di sviluppare la propria autonomia e orientarsi nel mondo del lavoro. È basato sull'attività pratica, ci sono infatti laboratori in tanti ambiti diversi: pulizia, lavanderia, magazzino, confezionamento, supermercato, sono quelli tradizionali a cui si aggiunge, da quest'anno, il laboratorio di orto e giardinaggio".

Alla parte pratica si affiancano le lezioni teoriche in classe, finalizzate a consolidare le competenze di base e valorizzare le qualità personali. Durante entrambe le annualità sono previsti stage in azienda, durante i quali ENGIM non lascia da soli gli studenti: «Saranno sempre supervisionati con continuo tutoraggio da parte degli insegnanti» sottolinea Primo. Per il primo anno è previsto uno stage di 120 ore che diventano 240 nel secondo.

Al termine del corso prelavorativo è possibile continuare l'esperienza con il corso gratuito di formazione al lavoro per aiutante magazziniere pratico, così come ha fatto Valerio. "Questo è dedicato ai maggiorenni, iscritti al centro per l'impiego per il collocamento mirato in base alle legge 68/99 – spiega Primo –. Dura un anno, la parte laboratoriale è preponderante, e lo stage arriva fino a 270 ore, distribuite in circa tre mesi". All'ENGIM di Pinerolo si lavora in piccoli gruppi: "Non formiamo vere e proprie classi ma gruppetti di dieci o dodici studenti in modo da seguirli meglio anche nell'acquisizione di competenze trasversali e delle abilità sociali – aggiunge Primo –. In questi contesti, infatti, si formano relazioni di amicizia e collaborazione un po' come succede nel modo del lavoro".

Nella sua proposta di corsi per utenti diversamente abili, ENGIM Pinerolo punta ad accompagnare gli studenti non solo nell'acquisizione di capacità pratiche ma soprattutto nella conquista di una maggiore sicurezza e di un ruolo sociale: "Solitamente arrivano da noi molto sfiduciati e allora lavoriamo sopratutto sull'autostima e sulla volontà di autodeterminazione – rivela Primo –. Li accompagniamo nella conquista di maggiore sicurezza in sé stessi e della consapevolezza di poter condurre una vita lavorativa e famigliare come tutti gli altri, magari solo adottando particolari strategie".

Gli studenti che completano i percorsi formativi e le loro famiglie concordano generalmente sulla stessa opinione: "Ci raccontano che la scoperta di essere utili alla società porta all'assunzione di maggiori responsabilità e scoprire che si è bravi in certe attività spinge a sognare di diventare ancora più indipendenti, gettando le basi per cominciare a pensare ad una propria casa e ad una nuova famiglia".

Per informazioni e iscrizioni ai corsi: segreteria 0121 76675, info.pinerolo@engim.it, 392 2766972 (specificare il corso di interesse), corsi.pinerolo@engim.it (specificare il corso di interesse), Facebook: www.facebook.com/EngimPiemonteSLMurialdoPinerolo,

Instagram: www.instagram.com/engimpiemontepinerolo