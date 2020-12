Un altro colpo al settore automotive torinese: fallisce la Vercamodel Saro di Beinasco, 96 lavoratori a rischio

Si tratta di un'azienda storica, che in passato aveva avuto come clienti anche marchi internazionali come Ferrari, Audi e Porsche, ma che negli ultimi tempi aveva vissuto più di un problema e incertezze. Lo scorso mese di giugno la Vercarmodel Saro aveva richiesto 12 mesi di cassa integrazione straordinaria per crisi per tutti i lavoratori e aveva annunciato un piano di rilancio che, nei fatti, non si è però concretizzato.