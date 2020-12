Il Cup unico regionale per le prenotazioni esteso anche alle strutture dell'Asl To3

È stato esteso anche all’Asl To3 il Cup unico regionale per le prenotazioni di esami e visite. Dopo una prima fase di avviamento iniziata nelle scorse settimane, il nuovo sistema sta ora entrando a regime, affiancandosi all’attività dei Cup presenti nelle strutture territoriali.

Con il nuovo Cup è possibile prenotare, modificare, cancellare a distanza visite specialistiche ed esami diagnostici del Servizio sanitario nazionale, sia nelle strutture pubbliche sia in quelle convenzionate. Il numero verde 800.000.500 è attivo dalle ore 8 alle ore 20, sette giorni su sette, escluse le festività nazionali. Il servizio è gratuito e funziona sia da rete fissa che da rete mobile. È possibile effettuare le prenotazioni anche on line, sul sito regionale www.salutepiemonte.it o attraverso l'app Cup Piemonte.

Ricordiamo che, secondo indicazioni regionali, in questa fase di emergenza Covid la maggior parte delle prestazioni ambulatoriali di classe D e P (differite e programmabili) è ancora sospesa. È invece possibile prenotare le prestazioni di classe B (brevi) e continuano a essere garantite le prestazioni urgenti - classe U.

Come detto, i Cup territoriali presenti nelle strutture sanitarie dell’Asl To3 resteranno regolarmente attivi seppure, in questa fase, con le modalità adottate per l’emergenza Covid (prevalentemente attraverso centralino telefonico e mail).