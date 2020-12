Ippodromo di Vinovo, tre batterie per scegliere i finalisti della 'maratonina d'inverno'

A dicembre un appuntamento classico all’ippodromo di Vinovo è la 'Maratonina d’Inverno' che tornerà anche nel 2020, con la sua finale prevista per sabato 26. Ecco perché al centro della riunione di sabato 12 dicembre (otto corse al via dalle 13.35) ci saranno le qualificazioni spalmate su tre batterie. I primi cinque al traguardo saranno poi suddivisi nei tre nastri della 'Maratonina' sulla distanza dei 2.620 metri.

Sei i cavalli al via della batteria più qualitativa, a cominciare da Showmar con Andrea Guzzinati che però dovrà vedersela con due cavalli allenati da Alessandro Gocciadoro (Visia Spin e Pocahontas Diamant) per una corsa affascinante. Ancora più incerta sarà la seconda batteria, con favori del pronostico andranno per Seleniost e Santo Mollo ben posizionato in prima fila. Difficile invece trovare un favorito nella terza batteria è quella più incerta, anche se Universo d'Amore con Andrea Farolfi può essere un fattore.

Riunione ancora a porte chiuse causa Dpcm, ma possibilità di rimanere collegati attraverso i canali social e sul canale 220 di Sky.