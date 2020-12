A Rivoli le opposizioni lanciano l'iniziativa "l'albero della solidarietà"

A Rivoli, le forze di opposizione in Consiglio comunale hanno deciso di lanciare l'iniziativa "l'albero della solidarietà".

Con una nota firmata da Azione Rivoli, Bugnone per la Rivoli del Si, Europa Verde Rivoli, Gruppo Misto – Piera Croce, Italia Viva Rivoli, Moderati Rivoli, Partito Democratico Rivoli e Più Europa Rivoli, si propone di raccogliere beni di prima necessità e viveri da destinare a coloro che sono stati messi in ginocchio dalla emergenza economica seguita a quella sanitaria da Covid-19.

"Per questo Natale vorremmo proporre ai Rivolesi un'iniziativa di solidarietà nei confronti di chi sta facendo più fatica. Tante realtà del volontariato cittadino si stanno prodigando per aiutare e per donare un po' di serenità in questo anno così particolare", spiegano gli esponenti dell'opposizione. "Vorremmo dar loro una mano raccogliendo viveri a lunga scadenza, beni di prima necessità e, perchè no, anche qualche gioco o oggetto da regalare (piccoli elettrodomestici, oggetti per la casa, libri, ecc.). Vi proponiamo di portarlo in piazza Matteotti 3, ci occuperemo poi noi di portarlo alle associazioni di volontariato".

Sarà possibile portare il materiale nei seguenti giorni: sabato 12 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18: domenica 13 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; venerdì 18 dicembre dalle 16 alle 18; sabato 19 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; domenica 20 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.