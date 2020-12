Sbanda con l'auto e si schianta contro un muro: 31enne di Carmagnola muore sul colpo nella notte nel Saluzzese

Gravissimo incidente stradale, questa notte, sulle strade del Saluzzese, a Torre San Giorgio.

G.G., 31 anni, residente a Carmagnola, era alla guida della sua auto quando, intorno alle 3, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare contro un muro.

Immediato l'allarme. Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine. Ma i sanitari, una volta intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, morto sul colpo.