Sei arresti nelle ultime 24 ore per i carabinieri: quattro erano già ricercati

A Torino, nel quartiere Mirafiori , i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un italiano di 48 anni di Torino, destinatario di un ordine di carcerazione per furto. L'uomo è stato collocato ai domiciliari. L'uomo è stato riconosciuto mentre passeggiava in strada dai carabinieri della Stazione di Torino Borgata Mirafiori.

Nell'ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale, intensificati in questo periodo per vigilare sul rispetto della normativa anti-Covid, i carabinieri hanno arrestato 6 persone nelle ultime 24 ore.

A Torino, in via Cigna, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un marocchino di 30 anni, in Italia senza fissa dimora, subito dopo aver rubato all’interno di un supermercato. I militari dell’Arma di pattuglia in zona hanno visto l’uomo uscire di corsa dal negozio e si sono insospettiti e sono intervenuti. Al momento dell’arresto il maghrebino non ha opposto resistenza.

A Chieri, i carabinieri hanno arrestato un italiano di 52 anni per furto. L’uomo è stato fermato in via Roma a Chieri, vicino alla stazione ferroviaria, in sella a una mountain bike con una borsa contente diversi capi d’abbigliamento, un cappotto, cinque pantaloni, diverse t-shirt, camicie, ancora provvisti di etichetta. I carabinieri del locale Nucleo Radiomobile hanno verificato che tutto il vestiario era stato rubato poco prima da un centro commerciale di Chieri, mentre la bicicletta era stata rubata da una rastrelliera condominiale. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

A Orbassano, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato una nomade di 48 anni, domiciliata nel campo nomadi, destinataria di un ordine di carcerazione per furto aggravato.

A Carmagnola, nell’hinterland torinese, i carabinieri hanno fermato e bloccato un altro ricercato per furto. Si tratta di un italiano di 57 anni, di Carmagnola, destinatario di un ordine di carcerazione.

A Rivarolo, sempre nell’hinterland torinese, i carabinieri hanno arrestato un italiano di 41 anni, residente a Cuorgnè, perché destinatario di una misura cautelare in carcere per violenza, minaccia, violazione di domicilio e possesso di un coltello.