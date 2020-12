Articoli sportivi: è boom di vendite online

Per gli appassionati delle attività all’aria aperta, e in particolare delle discipline sportive invernali e dello sport sulla neve in genere, la scelta delle attrezzature e degli accessori richiede una cura particolare, considerando che devono necessariamente corrispondere a determinati requisiti tecnici.

Articoli come sci e snowboard, scarponi, caschi di protezione, accessori per l’alpinismo e l’escursionismo e capi di abbigliamento devono essere realizzati in perfetta conformità agli standard qualitativi di riferimento, al fine di garantire resistenza all’uso e sicurezza, oltre ad un certo riguardo per il design e il colore

La possibilità di acquistare tutti gli articoli di questo tipo direttamente online, rivolgendosi a store specializzati come Botteroski , sta riscuotendo notevole successo, considerando i vasti assortimenti a disposizione, la garanzia della massima qualità per ogni prodotto e la comodità di scegliere e fare shopping direttamente da casa.

Storico punto di riferimento per gli sport invernali, la neve e la montagna, la moda sportiva e gli accessori delle migliori marche, Botteroski affianca lo store online ai suoi tradizionali punti vendita, agli outlet e ai laboratori dedicati al noleggio, alle revisioni e ai controlli delle attrezzature sciistiche. In ogni contesto, l’azienda si impegna a guidare il cliente nella scelta degli articoli ideali per le proprie necessità.

L’intento è quello di offrire un servizio ampio e completo, rivolgendosi agli sportivi amatoriali, ai principianti, agli esperti e, più in generale, a chi ama la neve, la montagna e le attività outdoor.

Attrezzatura da sci: ecco come acquistarla online

Se l’acquisto degli sci per un esperto è semplice e immediato anche online, chi è agli inizi potrebbe incontrare qualche difficoltà. Gli sci devono essere infatti selezionati in base al proprio livello di esperienza e tecnicità, e allo stile sportivo.

È importante anche considerare il tipo di terreno su cui si ha intenzione di sciare e i materiali impiegati per la realizzazione degli sci. Generalmente, si utilizzano legno, materiali tecnici come fibra di vetro o carbonio, e schiuma poliuretanica. È infatti l’abbinamento di questi materiali a determinare le diverse prestazioni tecniche e le caratteristiche di un paio di sci.

Indicativamente, in commercio è possibile trovare sci destinati ad appassionati esperti, così come modelli all around adatti a tutti, sci all mountain da utilizzare anche fuori pista, e modelli freeride e freestyle, indicati per la maggior parte delle situazioni, e soprattutto nell’esecuzione di salti e volteggi.

Oltre al livello di esperienza dello sciatore, sono molto importanti anche il peso e l’altezza, che vanno tenuti in considerazione nella scelta della lunghezza degli sci.

Dallo snowboard alla mountain bike: scegliere le attrezzature ideali online

Lo snowboard è uno degli sport preferiti da chi ama sia la neve che il brivido della velocità e delle acrobazie. Anche in questo caso, per reperire il modello ideale è importante considerare la propria altezza e il peso, e scegliere di conseguenza.

Come criteri di scelta sono ugualmente importanti la misura degli scarponi e, ovviamente, l’utilizzo che si intende fare della tavola: se si intende quindi rimanere entro un percorso predefinito o una pista, oppure divertirsi sulla neve fresca, o ancora sperimentare salti spettacolari e acrobazie.

Chiunque ami le grandi altezze, sa che la montagna non è solo neve e sci. Escursionisti, alpinisti e appassionati della mountain bike o del trekking necessitano di attrezzature, accessori e capi di abbigliamento tecnico da selezionare con estrema cura, in base al proprio livello di esperienza e agli obiettivi che si intende raggiungere.

Acquistare online tutto il necessario per il trekking, lo sci alpinismo, il trail running o semplicemente per vivere la montagna in libertà, significa avere a disposizione un assortimento ampio e completo, e poter fare la propria scelta in tutta tranquillità.