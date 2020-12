Miss Universe Italy: tre piemontesi in finale

Sono tre le candidate del Piemonte che hanno raggiunto la finalissima il 21 dicembre a Roma per il titolo di “Miss Universe italy”.

L’agente regionale del concorso Grillante Rosalia è molto soddisfatta per il prestigioso traguardo raggiunto da ben tre ragazze scelte tra una rosa di 140 partecipanti nelle semifinali della zona nord avvenute a Vicenza nel mese di ottobre.

Ci sono tutte le premesse affinché almeno una delle Miss Universe Piemonte finisca tra le 8 fasce in palio.

In bocca al lupo a Desiree D’Ali di Bra (CN), Chiara Camarchio di Villareggia (TO) e Rebecca Audero di Druento (TO).