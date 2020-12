Maratona di furti: la polizia arresta una 60enne che aveva trafugato merce per oltre 350 euro

Nel primo pomeriggio di giovedì scorso gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato una cittadina romena di 60 anni per tentato furto aggravato.

La donna, entrando in un esercizio commerciale di piazza Carducci, si è immediatamente diretta verso il reparto maschile. Dopo alcuni minuti di girovagare tra le corsie, ha prelevato un cappotto da uomo e 10 paia di boxer, occultandoli all’interno di una busta. La straniera ha poi raggiunto l'uscita ma al suo passaggio è scattato l'allarme sonoro delle barriere antitaccheggio.

Personale di vigilanza, dopo averla bloccata, ha allertato il 112 Nue. La pattuglia giunta sul posto ha perquisito la sessantenne rinvenendo, oltre a i capi d'abbigliamento appena trafugati per un valore di circa 160 euro, diversi prodotti alimentari che la donna ha dichiarato di aver ricevuto in regalo. Confezioni di pesce, mozzarelle, olio, legumi, frutta e dolci, per una cifra totale di circa 200 euro, che si appurerà in seguito essere provento di furto.

La straniera, con diversi precedenti specifici di polizia, è stata inoltre indagata per furto.