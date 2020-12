Natale è Reale anche in tempi di Covid. E dalla Palazzina di Stupinigi si trasferisce online

Negli ultimi anni Natale è Reale, la kermesse che accendeva con le luci e i colori della festa più amata dai bambini (e da tanti grandi) la Palazzina di Caccia di Stupinigi, non si può svolgere a causa del Covid e dell'emergenza sanitaria.

Tuttavia Natale è Reale non si vuole arrendere e decide di andare oltre ogni ostacolo. "Gli ultimi DPCM consigliano per il bene di tutti di rimanere a casa, ma tutti noi possiamo lavorare insieme come in un grande Villaggio virtuale degli Elfi per un mondo migliore". Insomma, al pari di quei teatri che hanno deciso di adottare lo streaming per mandare in onda ugualmente alcuni spettacoli, anche gli organizzatori della kermesse nataliza scelgono di andare online per regalare comunque momenti di allegria e spensieratezza.

Natale è Reale invita a partecipare, gratuitamente, a due meravigliose iniziative per la gioia dei più piccoli: il collegamento online delle scuole con Babbo Natale, in programma martedì 15 dicembre dalla palazzina di Caccia, poi il contest "Illustra il tuo Natale extraordinario 2020", che saprà regalare meravigliosi doni a scuole, associazioni ludico ricreative, baby parking, che vedrà il videomessaggio di Babbo Natale il 25 dicembre per la gioia di tutti i bambini del mondo.

L'invito è chiaro: "Partecipa anche tu attraverso la scuola, associazione o baby parking di tuo figlio per far salire sul podio la meravigliosa opera natalizia creata con tutti i suoi compagni, al CONTEST di NATALE E’ REALE 2020". Per scoprire le modalità per partecipare entro il 14 gennaio 2021 e gli omaggi messi a disposizione dai partner cliccare su www.natalereale.it.

Perché Natale è Reale sempre. Anche in tempi di Covid.