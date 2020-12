AddobbaTo torna ai giardini Alimonda con ACFIL e ARQA (FOTO)

I giardini Alimonda si sono 'vestiti a festa' per l'imminente periodo natalizio: ad abbellire l'area, nell'ambito dell'iniziativa AddobbaTo promossa dal Tavolo di Progettazione Civica della Città di Torino, sono state come sempre ACFIL, Associazione Culturale Filippina del Piemonte e ARQA, Associazione per la Riqualificazione del quartiere Aurora.

Alle operazioni di allestimento, comprensive di un albero di natale realizzato con materiali di riciclo e di diverse piante decorate, ha partecipato anche l'assessore all'ambiente Alberto Unia: “I vari progetti - ha spiegato – sono portati avanti in modo autonomo dai cittadini di ogni quartiere, noi forniamo il supporto amministrativo per questo evento sempre molto apprezzato”.

Unia si è poi soffermato sulle imminenti festività: “Nonostante le difficoltà – ha aggiunto – faremo in modo di viverle come tutti gli altri anni, grazie alla pazienza e alla resilienza dei torinesi: siamo sotto stress ma dobbiamo avere fiducia, questo momento difficile passerà”.

Lo stesso assessore ha poi confermato l'imminente piantumazione di 15mila alberi in tutta la città, partendo dal parco della Pellerina, con l'intenzione di aggiungerne altrettanti entro i primi due mesi del 2021.