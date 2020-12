Gmail e YouTube in "down": irraggiungibili le piattaforme Google, disagi per milioni di persone

Milioni di utenti "al buio". Un down generalizzato di Gmail, YouTube e di Meet sta creando più di un disagio in Italia, in particolar modo tra gli studenti impegnati a seguire le lezioni a distanza.

E' bastato un black out delle piattaforme di Google per mandare in crisi la Dad: schermi al buio, professori irraggiungibili, studenti sconnessi dalla classe virtuale. I primi disagi si sono registrati intorno alle 12:30 e dopo un'ora non appaiono risolti.

Tanti i problemi anche per i lavoratori a casa, in modalità smartworking. "Siamo spiacenti, ma il tuo account non è temporaneamente disponibile. Ci scusiamo per il disagio e ti suggeriamo di riprovare tra qualche minuto" è il messaggio apparso su milioni di schermate di pc, telefoni e tablet di cittadini italiani.



Il "down" pare aver colpito tanto l'Italia quanto tutta l'Europa, mentre non vi sarebbero particolari problemi negli Stati Uniti.