Posticipato al 31 dicembre il termine per iscriversi ai concorsi del Glocal Film Festival

E' stato posticipato al 31 dicembre 2020 il termine per iscriversi ai concorsi per la cinematografia piemontese documentaristica e in formato breve del GLOCAL FILM FESTIVAL che, nel 2021, toccherà il traguardo della 20a edizione (11 -15 marzo, Cinema Massimo-MNC -Torino).

Le sezioni competitive Panoramica Doc e Spazio Piemonte sono da sempre il cuore del Glocal, collettore della produzione cinematografica piemontese e indicatore dello stato di salute di questo settore artistico, creativo, nonché industriale che è indiscutibilmente tra i comparti culturali più strutturati della regione.

Le iscrizioni sono riservate a documentari lunghi e cortometraggi sotto i 30 minuti realizzati o prodotti da registi e/o case di produzione piemontesi oppure girati in location del territorio regionale nel 2020, o che hanno avuto la propria anteprima nell’anno in corso.

Il Glocal Film Festival è organizzato in sinergia con le più importanti istituzioni cinematografiche locali come Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival.