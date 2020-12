Radio Veronica One si rifà il look: la storica emittente torinese si regala un 2021 tutto nuovo

E' un'emittente storica di Torino: le sue prime trasmissioni, infatti, iniziarono a spargersi nell'etere nel 1976, ma questi sono gli ultimi giorni per lei. Almeno per come la conosciamo fino a oggi.

La soglia dei 45 anni è infatti quella in cui ci si fa delle domande, si traccia un primo bilancio e - se necessario - si apportano delle modifiche: proprio quello che accadrà a partire dal 1° gennaio per Radio Veronica One, che si prepara a cambiare non solo il brand, ma anche il logo che da sempre la accompagna e anche lo slogan, che diventerà "playtheone".



Ma cambia anche il direttore artistico: si tratta infatti di Benny Castelli, che con sé porterà un nuovo palinsesto, una playlist che affiancherà le hit del passato (e quelle del momento), senza dimenticare l'informazione al legame con il territorio. "Per me è una sfida importante, un onore porre la mia firma, insieme a quella dell'editore, su questo progetto radiofonico - commenta - che intende rafforzare il brand, realizzando un prodotto bello e attuale. Vorremmo che ascoltando Veronica One sembri sempre estate".



"Quella di una nuova radio – spiega il ceo di Radio Veronica One, Elia Pinna - è una sfida che raccogliamo con entusiasmo, con tutta la nostra squadra. Sono convinto che, in una fase così complessa come quella attuale, con forti cambiamenti nelle abitudini delle persone e nelle prospettive delle aziende, occorra aver il coraggio di non accontentarsi delle strade già percorse".