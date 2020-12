Il Torino Fringe Festival crea una piattaforma online per ricucire la community di artisti dopo il Covid

Sarà varata lunedì 21 dicembre la nuova piattaforma online del Torino Fringe Festival, nata dalla collaborazione con Fresh Street, Plastic Jump e Reve. Collegandosi alle 11,30, al suto https://portal.tofringe.it, previa registrazione sullo stesso portale, sarà possibile provare questo strumento per la prima volta. Una sorta di catalogo virtuale per gli artisti, con tanto di date e possibilità di interagire, "una vetrina permanente, per favorire la circuitazione degli spettacoli", spiega Luciano Faia del Torino Fringe Festival.

Qui il pubblico potrà comprare direttamente i biglietti senza passare da altre piattaforme e avere rincari: i più attivi saranno anche "premiati" con sconti e tariffe agevolate.

"Il nostro festival si interroga profondamente sul proprio ruolo di operatore culturale, tiene conto della situazione attuale cercando nuovi canali di interlocuzione, senza però perdere la sua anima: andare verso il pubblico e gli artisti, rimanendo in forte relazione con la comunità", spiega la direttrice Cecilia Bozzolini. Verranno inoltre organizzate, sul portale, conferenze, incontri, webinar e presentazioni, e si potrà fruire di contenuti video in uno spazio virtuale in cui sarà garantito l’accesso e il libero scambio di informazioni. Obiettivo ambizioso: creare una community cucita intorno al Festival.

Lunedì 21 saluteranno il pubblico online due volti storici del festival, Cecilia Bozzolini e Pier Paolo Congiu, poi la parola passerà a Lia Tomatis che racconterà l’evoluzione del progetto “Fringe in Rete”, il programma che permetteva alle compagnie di essere selezionate dagli operatori al festival e poi circuitare nel corso dell’anno in vari teatri convenzionati. Quindi, Iosto Chinelli di Plastic Jumper spiegherà tutte le opportunità legate alla piattaforma, seguito da Eleonora Ariolfo della torinese Reve che ne illustrerà l’importanza per lo spettatore e per gli artisti. Infine, Luciano Faia, attraverso un tutorial, spiegherà come muoversi virtualmente su questo nuovo canale.

Parallelamente, il Torino Fringe Festival apre una call proprio per invitare gli artisti e le compagnie a iscriversi alla nuova Piattaforma Digitale. "In tempi come questi - spiega Congiu - abbiamo l’obbligo di mantenere il contatto con i nostri artisti e il nostro pubblico, in attesa di poterlo rincontrare dal vivo. Abbiamo altresì l’impellenza di confrontarci con gli strumenti della contemporaneità, per conoscerli e metterli al servizio di quella che è la nostra mission".

In linea con lo sviluppo del sistema culturale vissuto in questi mesi, e volto a valorizzare le azioni di innovazione dello spettacolo dal vivo e della creatività territoriale, il Fringe chiama a raccolta artisti e performer con l'intento di mappare le esperienze maturate in questi periodi di lockdown e arrivare al pubblico, prima virtualmente poi in presenza, dal vivo, con un nuovo programma di eventi. Un lavoro che permetterà di proseguire il racconto del teatro ancora chiuso, ma che servirà anche a prepararsi alla riapertura, scovando spettacoli, performance e installazioni in grado di rappresentare la nuova anima di un Festival sempre in mutamento.

Gli artisti potranno accedere a https://portal.tofringe.it e inviare la propria candidatura con pochi click. I materiali verranno visionati dalla direzione artistica e, dopo una selezione, le compagnie entreranno a far parte della Community Fringe con la possibilità di essere inseriti nel nuovo palinsesto di eventi.

Ma le novità non si fermano qui.

Nel 2021 il Fringe lancerà il suo primo podcast con interviste, articoli e talk online e aprirà un blog per addetti ai lavori, in cui si racconterà il mondo del teatro off e delle arti performative.

E, se negli scorsi mesi è stato vicino al suo pubblico con diverse rubriche, format ed eventi come le Fringe Pills (serie di interviste agli artisti, Playlist Youtube), Fringe Homemade (raccolta di performance-video durante il lockdown), dirette live, continua a farlo in queste settimane proponendo sulla sua pagina Facebook contenuti delle scorse edizioni e articoli di settore e di attualità sui temi del teatro off e delle arti performative.

Infine una notizia che arriva dalla collaborazione con altre due realtà torinesi. Play with Food, in collaborazione con Crack Rivista, ha selezionato, per il Torino Fringe Festival due monologhi a cui è stato assegnato il Premio di drammaturgia Play with Food 2020, pubblicati su un numero speciale di Crack Rivista: "L'Arrosto" di Alberto Milazzo e "L'Arcano I" di Iwan Paolini.

Tramite un bando, il Fringe ha selezionato la giovane compagnia Collettivo LunAzione cui affidare la messa in scena delle opere nell'ambito dell'edizione 2021 del Fringe. Alla compagnia selezionata viene offerta una residenza di una settimana e la possibilità di mettere in scena il proprio lavoro all'interno del cartellone del festival.