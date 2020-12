Volley, rinviata la partita fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Bartoccini Fortinfissi Perugia

L’incontro fra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Bartoccini Fortinfissi Perugia, valida per la 1ª giornata di ritorno del campionato di volley, previsto in origine per giovedì 17 dicembre, è stato rinviato a data da destinarsi su richiesta del club umbro che nel suo gruppo squadra conta più di quattro casi di positività al Covid-19.

In base al calendario, il prossimo impegno che vedrà in campo la squadra di coach Bregoli è il derby con l’Igor Gorgonzola Novara, valido per la 2ª giornata di ritorno, in programma sabato 19 dicembre a Novara (ore 20,30) con diretta RaiSport.