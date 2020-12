Cultura, a Torino gli spazi ancora chiusi si appellano ai candidati sindaci: "Ascoltate la voce dei quartieri"

"Sono state le prime a chiudere e temono di essere le ultime a riaprire. Gli aiuti tardano ad arrivare e per ampie categorie non sono previsti affatto. Le realtà culturali e sportive sono ai margini del dibattito nazionale e non vedono proporsi alcun piano su come e quando riaprire, o su come poter tornare a offrire alla cittadinanza i loro servizi e spazi fondamentali, anche (e forse soprattutto) in una situazione così difficile". Con questo proclama oggi, alle 11, in diverse città italiane, il mondo della cultura, dello sport e dell'associazionismo è sceso in piazza per chiedere alle istituzioni interventi urgenti e immediati.

Un'iniziativa promossa, tra gli altri, dal movimento "Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali". A Torino, in piazza Castello, alcuni esponenti locali (bibliotecari, artisti, archeologi, operatori museali) hanno simbolicamente "blindato" con un nastro l'ingresso di Palazzo Reale, sotto lo slogan: "Non è tempo libero - riconoscimento, risorse, spazi". Al presidio aderiscono anche circoli locali e collettivi studenteschi.

"La politica in città ha la possibilità, specie in occasione della prossima tornata elettorale, di rinnovare davvero il tessuto vivo torinese - spiega Flavio Utzeri, attivista del movimento -, smettendo di privilegiare un turismo bieco e senza futuro e cercando di riallacciare il rapporto profondo con chi vive davvero i nostri quartieri".

"Chiediamo che i candidati sindaci ascoltino le voci di chi si fa promotore di progetti culturali e attività sociali in città, tenendo aperti spazi che frequentiamo quotidianamente, senza cedere ancora alle pressioni di qualche gruppo bancario o ricco imprenditore. Siamo allo stremo, e non è solo una questione di soldi: a Torino diventa sempre più difficile lavorare nel nostro settore".