Per alcuni Torino è elegante, per altri fredda: per i duopotrio è acida [VIDEO]

Per i duopotrio, trio funk-jazz o meglio junk come si definiscono loro, Torino è Acida. Il gruppo ha utilizzato l’aggettivo acida non per dare un connotato negativo alla città ma per lasciare all’ascoltatore un suggerimento. Chi ascolta il brano può così farsi suggerire dalla parola “acida” un’immagine non definita tutta da interpretare. ‘TorinoAcida’, realizzata insieme al produttore Luca Vergano, nasce durante una passeggiata in bici per le vie di Torino della cantante Francesca Roca. Il brano è stato pubblicato sulle piattaforme musicali digitali il 4 dicembre e lo si può trovare su Spotify in alcune note playlist indie.