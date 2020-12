Pneumatici quattro stagioni: ecco i modelli di maggior successo

Il trend che riguarda i pneumatici quattro stagioni è in costante crescita da alcuni anni a questa parte, segno di un apprezzamento sempre maggiore da parte degli automobilisti nei confronti di questa tipologia di gomme auto. Le ragioni sono diverse e in primis vi è sicuramente la comodità di non dover sostituire le coperture ogni anno al cambio di stagione, come avviene se si montano in alternanza gomme estive e invernali. A ciò si aggiunge lo sviluppo in termini tecnologici che ha reso le all season sempre più performanti e affidabili anche in condizioni di aderenza precaria, in cui in passato solo le invernali erano in grado di garantire prestazioni adeguate. Vediamo quindi quali sono i modelli di pneumatici quattro stagioni di maggior successo.

Gomme all season: le più apprezzate sul mercato

Al primo posto fra i pneumatici 4 stagioni più apprezzati troviamo l’immancabile Michelin CrossClimate+, vero e proprio punto di riferimento in questo segmento di mercato. Ottimo sul bagnato e sulla neve, si conferma una valida scelta anche in aree in cui vi sono nevicate moderate, con prestazioni che si avvicinano a quelle di una gomma invernale. Il loro costo è elevato ma non ha scoraggiato gli automobilisti che desiderano il meglio, dato che si tratta di uno degli pneumatici all season più ricercati, proprio perché con queste coperture a bordo si va sul sicuro in qualunque periodo dell’anno. Il Pirelli Cinturato All Season rappresenta un unicum al momento: è infatti la sola gomma quattro stagioni di tipo runflat, che grazie alla tecnologia brevettata Pirelli e denominata Seal Inside può continuare a circolare pure nell’eventualità di una foratura. Senza dubbio una comodità in più per gli automobilisti.

Le caratteristiche del Cinturato All Season

Coloro che hanno acquistato questo pneumatico si sono detti molto soddisfatti, è un prodotto completo e performante in qualunque condizione di aderenza. Validi sia sull’asciutto che sul bagnato, mostrano una bassa resistenza al rotolamento grazie alla quale è possibile limitare i consumi di carburante. Pure in questo caso la spesa da affrontare per il loro acquisto non è di poco conto, tuttavia si sta puntando su un dispositivo top di gamma che, nonostante il costo non contenuto, ha riscosso un notevole successo. Un po’ a sorpresa tra le coperture all season più apprezzate troviamo i Firestone Multiseason, lodati in particolare per il rapporto fra qualità e prezzo. Sono infatti meno costosi dei modelli precedenti e le performance sono nel complesso inferiori, ma tuttavia molto buone per affrontare in sicurezza pure le condizioni invernali. Si rivelano adatti agli automobilisti meno esigenti.

Firestone Multiseason: un buon compromesso

I Firestone Multiseason possono essere definiti un valido compromesso, trattandosi di gomme all season non al livello delle top di gamma ma comunque molto buone su strade bagnate. Sono indicate per un uso prevalentemente cittadino a bordo di utilitarie, quindi per tutti quegli automobilisti che percorrono i tragitti quotidiani e non devono avventurarsi fuori città e su strade di montagna durante il periodo invernale. Come ogni compromesso sono inevitabili delle rinunce, in questo caso in termini di comfort: la loro rumorosità è infatti più alta rispetto a quella delle all season di Michelin e Pirelli. Trattandosi della prima copertura quattro stagioni realizzata da Firestone, il risultato può essere ritenuto davvero buono. Chiudiamo con un altro modello destinato alle city car, l’Hankook H740 Kinergy 4S, che si presenta con un rapporto qualità/prezzo eccellente; pneumatici equilibrati con un ottimo livello di prestazioni in tutte le condizioni (strade bagnate e innevate comprese) e che non temono il confronto con i prodotti al top in fatto di comfort. Non sono però consigliati per vetture sportive.