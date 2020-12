Fabiana Macaluso artista internazionale dal sesto senso

Il nome della Pittrice del sesto senso Fabiana Macaluso, sta diventando sempre più conosciuto in tutto il mondo.

Dopo l’uscita su Novella2000, dove Fabiana ha rilasciato un eccellente intervista in cui dichiara: “Voglio costruire due pozzi di acqua potabile in Africa al villaggio Msoloni a Malindi e procurare con più frequenza il vaccino della malaria per le famiglie del villaggio e tanto altro se la mia arte potrebbe diventare un veicolo sociale”.

Dichiara la manager Debora Cattoni: “L’Artista potrebbe essere ospite in qualche trasmissione televisiva di valore della nostra bella Italia. La Macaluso porta il nome della nostra patria ed è un modello, un esempio da seguire. In questi tempi di tragedia planetaria dove il Covid ha spento tanti motori, l’Arte o l’attivismo non si fermano. Grazie al social oggi possiamo seguire tantissime interviste, mostre artistiche, interventi umanitari, documentari, trasmissioni televisive, e possiamo stare al passo con tutto quello che non andrà mai perduto ma che ci salverà umanamente ed artisticamente. Fabiana sarà ospite giovedì alle 21: 30 su Tv Dagal Social a cura di Daniela Del Prete con il cantante Alessio Partenopeo ed il grande sensitivo dei vip Salvatore Giorgio. Potrete collegarvi e fare le vostre domande per via Facebook seguendo la pagina Dagal Social. Tre Artisti di diverse generazioni e Professioni, saranno con voi in un’ora in cui ognuno avrà il suo spazio e si racconterà per donarvi momenti idilliaci”.

La Pittrice Fabiana Macaluso inoltre dichiara: “Ci tengo a precisare che tutto quello che faccio è a spese mie come l’impegno verso l’Africa, che mi ha regalato tante emozioni ed ispirazioni, nei miei quadri infatti troverete molte figure tribali, e colori, ho nel cuore tutti quei bambini, so che sono un puntino nel mondo, ma se tutti si impegnassero verso un mondo così lontano dal nostro ma così vero, molte cose cambierebbero ogni giorno. Un ringraziamento speciale alla mia Manager Debora Cattoni che ha creduto in me, e grazie a lei ho avuto la soddisfazione di essere in un settimanale nazionale così importante come Novella2000 che compie anche 100 anni. Sono onorata di essere trasmessa giovedì 17 ore 21:30 su tv Dagal Social con Daniela Del Prete molto simpatica ed originale e con il sensitivo dei Vip Salvatore Giorgio e confermo grazie ad un mio consulto personale la sua grande professionalità e che dire poi di Alessio Cantate Partenopeo una voce senza confini una voce spettacolare da brividi".