L'ospedale del Valentino verso la "chiusura temporanea": rimarrà a disposizione per le necessità

A un mese dall'inaugurazione, l'ospedale temporaneo del Valentino potrebbe già chiudere i battenti. L'eventualità che il presidio sanitario allestito in undici giorni, dopo aver aperto i battenti lo scorso 22 novembre, possa cessare la propria attività è reale e concreta: troppi pochi i pazienti ricoverati, troppo alto il "costo" per mantenerlo attivo.

A fronte dei 458 posti letto disponibili, il picco di quelli occupati non è mai andato oltre i 21. Un reparto, un tendone. Ecco perché, già entro fine anno, la Regione potrebbe decidere di chiuderlo "temporaneamente". L'ospedale temporaneo Valentino non verrà infatti smantellato, ma rimarrà comunque allestito e pronto per essere riattivato in poche ore in caso di necessità.