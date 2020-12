Ore 8, all'Università di Torino lezione di "inclusività": nuove regole e studenti-tutor per chi ha disabilità e disturbi di apprendimento

Disabilità e disturbi dell'apprendimento: ecco le due tematiche su cui l' Università di Torino vuole impegnarsi e "studiare" per migliorarsi. Partendo dalle infrastrutture (materiali e immateriali) e arrivando ai materiali didattici. L'obiettivo? Che nessuno rimanga escluso dall'offerta formativa e che tutti possano trovarsi a proprio agio nel mondo dell'ateneo. D'altra parte, numeri alla mano, nel mondo UniTo lo scorso anno c'erano 1594 studenti e studentesse con dsa e 888 con disabilità. Ora, con le nuove matricole, si è saliti a 1993 iscritti con dsa (+25% rispetto al 2019/2020) e 897 con disabilità. In tutto, poco meno del 4% dell'intera popolazione studentesca. Scelgono soprattutto corsi di laurea di area umanistica e giuridico economica, ma anche scienza della natura e medicina sono molto gettonate.

Si parte dalle linee guida, "un documento che sarà trasferito nei singoli dipartimenti e corsi di studi, così che possa diventare uno strumento vivo e che migliori la quotidianità di questi ambienti". Dunque conoscenza diretta dei ragazzi, preparazione di materiali didattici adatti e programmazione di percorso ed esami.

Ma anche formazione per creare una squadra di studenti tutor: "Vorremo che si creasse un corpo di volontari in grado di aiutare, con competenze specifiche, i propri pari".

I percorsi formativi saranno disponibili online, tramite e-book oppure tramite strumenti interattivi.

Intanto sono state costruite reti di uffici che possano presidiare alle varie attività: c'è un ufficio operativo già da tempo che segue i ragazzi con disabilità o disturbi di apprendimento fin dal loro ingresso in Università. Ci sono attenzioni dal punto di vista delle tasse e sono a disposizione finanziamenti mirati da parte del Ministero, affiancati da un cofinanziamento del ministero, per sostenere attività di sostegno e orientamento: nel 2019 complessivamente le risorse erano state di 412mila euro, per un budget annuale per ogni studente decisamente superiore alla media nazionale. Per il 2020 lo stanziamento è ulteriormente aumentato, salendo a 648mila euro e facendo crescere così anche il relativo budget pro capite.

"Due nodi che sono strategici per l'offerta formativa di un ateneo sono proprio i docenti e gli studenti che si danno disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà - spiega la delegata del rettore a Disabilità/DSA, Marisa Pavone -. Vogliamo adeguare sempre meglio i percorsi di studio alle esigenze di una pluralità di studenti, per abbattere gli ostacoli e sostenere i ragazzi nella realizzazione delle proprie aspirazioni professionali. E se i numeri di iscrizione sono in crescita, vuol dire che si trovano bene e si trovano accolti".