Con Sën Gian si parla di gemme e dei loro colori

Da dove arrivano gli affascinanti colori delle gemme? Quali sono le tecniche per estrarle? Come fanno gli artigiani esperti ad esaltare la lucentezza, trasparenza e luminosità delle pietre? Queste sono alcune delle domande a cui Emanuele Costa risponderà sabato 19 dicembre in occasione della video conferenza “Gemme di colore” organizzata da Sën Gian, associazione culturale di Luserna San Giovanni. Costa è ricercatore al dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino e titolare di un corso di Gemmologia, scienza che sta alla base della trasformazione del minerale in gemma. Per assistere è necessario cliccare sul link specifico che verrà pubblicato sul sito www.sengian.it; l’incontro inizierà alle 20,45.

“Saremo ben contenti di tornare in futuro con le conferenze in presenza ma, ora, dobbiamo fare fuoco con la legna che abbiamo. Tuttavia sono certo che in futuro potremo ricorrere all’online anche per dare la possibilità di chi ci segue dall’estero, ad esempio dal Sud America, di accedere agli incontri in orari più adatti” osserva Tullio Parise, presidente dell’associazione. La conferenza è legata a MineraLuserna 2020, manifestazione ideata da Sën Gian.