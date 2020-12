Decreto legge Natale, festività “in rosso”: la stretta di Conte dalla Vigilia all’Epifania

Arrivata in tarda serata l’ufficialità di Conte per il passaggio a “zona rossa” e “arancione” del Paese nei giorni delle festività natalizie, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri.

ZONA ROSSA Nello specifico il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 1, 2, 3, 5, 6 gennaio saranno giornate rosse per tutto il Paese. “ Sono misure per permettere quel minimo di socialità che si addice a questo periodo ” - ha spiegato il Premier.

Si esce solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Si potranno ricevere nella propria abitazione sino a 2 persone non conviventi dalle 5 alle 22, esclusi i figli minori di 14 anni, portatori di disabilità o conviventi non autosufficienti. In questo periodo consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale. Chiusi gli esercizi commerciali, bar, ristoranti, centri estetici. Sì alle consegne asporto fino alle 22 e consegne a domicilio.