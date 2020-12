La solidarietà corre verso il Natale grazie al Comitato Borgo Rossini

A Natale, si sa, la solidarietà corre più veloce: quest'anno, complice il coronavirus, correrà ancora di più. Una delle zone di Torino che contribuirà in maniera determinante alla maratona di generosità di questi giorni è sicuramente Borgo Rossini grazie all'omonimo comitato, autore di una massiccia donazione di generi alimentari a famiglie in difficoltà.

I prodotti verranno distribuiti entro la giornata di oggi: “Si tratta - spiega il presidente Maurizio Dissette – di circa 150 chili di pasta, 100 di frutta e verdura e 60 di scatolame ma anche dolci, vestiti per bambini e giochi provenienti da diverse raccolte portate avanti dal comitato e non solo. Gli stessi verranno suddivisi e consegnati, grazie al nostro volontario Guido, al reparto prossimità della polizia municipale, alla parrocchia Santissimo Nome di Gesù e Santa Croce di corso Regina Margherita 70 e a diverse famiglie in gravissime condizioni economiche che seguiamo direttamente”.