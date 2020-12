Mercoledì 23 a Rivoli la cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze per il 2020

mercoledì in Municipio a Rivoli la cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze per il 2020

A Rivoli un significato particolare - dettato anche dal momento delicato che la Comunità sta attraversando - assumono quest’anno le Civiche Benemerenze che saranno ufficializzate lunedì con Decreto del Sindaco su proposta del Presidente del Consiglio Comunale e dei Capi Gruppo.

Le Civiche Benemerenze 2020 di questo anno speciale riguarderanno: Reparto Anestesia e Rianimazione Ospedale di Rivoli, Asilo Infantile Centro, Associazione Il pane muricciolo, bottega solidale di Rivoli, Rivoli Rugby ASD e Coldiretti Rivoli.

La cerimonia ufficiale di consegna si terrà mercoledì 23 dicembre alle ore 18 presso la Sala Giunta alla presenza del Sindaco Andrea Tragaioli del Presidente del Consiglio Comunale Valerio Calosso, dei Capigruppo e della Giunta.

A causa delle restrizioni previste dalle normative anti Covid non sarà consentito l’accesso al pubblico che potrà seguire la cerimonia in diretta streaming sul canale you tube della Città di Rivoli.