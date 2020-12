Il festival Seeyousound lancia "Playsis", piattaforma streaming vod di cinema a tematica musicale

Playsis sarà attivata in occasione della settima edizione del festival per ospitarne le proiezioni online, in contemporanea agli appuntamenti on site al Cinema Massimo di Torino, dal 19 al 25 febbraio 2021.

Sulla piattaforma, gli amanti di cinema e musica troveranno lungometraggi e documentari, materiali d’archivio e produzioni cross-mediali originali arricchiti da approfondimenti e interviste aggiornati ogni settimana.

Playsys permetterà inoltre al festival stesso di crescere e di poter essere visto al di là dei confini torinesi, proseguendo la propria attività tutto l’anno.

Novità sul portale, sulle tariffe e le modalità per usufruire del servizio saranno diffuse sui canali social facebook.com/playsys.tv e instagram.com/playsys.tv e attraverso la newsletter sottoscrivibile su www.playsys.tv.